Американский лидер перестраховался, надев на туфли противоледные накладки

Главе Белого дома Дональду Трампу немного за 70. А с возрастом, как известно, никто не хочет рисковать своим здоровьем.

Вот и американский лидер бережет себя, как может. К примеру, носит на обуви противоледные накладки, напоминающие пластиковые лапти.

С их помощью он обезопасил себя в швейцарском Давосе, куда прилетел на Всемирный экономический форум. На фото, которое попало в Twitter, видно, что президент США легко и непринужденно шагает по заснеженной территории на фоне вертолета.

Donald Trump is ready for Davos, he's wearing snow grippers. pic.twitter.com/zaMSyZx7yB — Elliot Wagland (@elliotwagland) January 21, 2020

Ни для кого не секрет, что кости со временем становятся более хрупкими. Вот и Трамп, наверняка, не хочет лишний раз подвергать их испытанию, показывая своим примером, что президенты – тоже люди.

По тому же снимку видно, что у руководителя Соединенных Штатов все в порядке. Он беззаботно позирует журналистам, поднимая большой палец правой руки вверх.

К слову, туфли Трампа нередко становятся предметом для обсуждения и насмешек. К их подошве не раз не заметно для него приклеивался кусок туалетной бумаги.