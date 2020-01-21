Президент США в "лаптях" оконфузился перед швейцарцами
Главе Белого дома Дональду Трампу немного за 70. А с возрастом, как известно, никто не хочет рисковать своим здоровьем.
Вот и американский лидер бережет себя, как может. К примеру, носит на обуви противоледные накладки, напоминающие пластиковые лапти.
С их помощью он обезопасил себя в швейцарском Давосе, куда прилетел на Всемирный экономический форум. На фото, которое попало в Twitter, видно, что президент США легко и непринужденно шагает по заснеженной территории на фоне вертолета.
Donald Trump is ready for Davos, he's wearing snow grippers. pic.twitter.com/zaMSyZx7yB— Elliot Wagland (@elliotwagland) January 21, 2020
Ни для кого не секрет, что кости со временем становятся более хрупкими. Вот и Трамп, наверняка, не хочет лишний раз подвергать их испытанию, показывая своим примером, что президенты – тоже люди.
По тому же снимку видно, что у руководителя Соединенных Штатов все в порядке. Он беззаботно позирует журналистам, поднимая большой палец правой руки вверх.
К слову, туфли Трампа нередко становятся предметом для обсуждения и насмешек. К их подошве не раз не заметно для него приклеивался кусок туалетной бумаги.
Украина выдвинула условия России для закупок газа
"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной
Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве
В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик