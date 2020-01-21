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Президент США в "лаптях" оконфузился перед швейцарцами

Президент США в "лаптях" оконфузился перед швейцарцами
Дональд Трамп. Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американский лидер перестраховался, надев на туфли противоледные накладки

Главе Белого дома Дональду Трампу немного за 70. А с возрастом, как известно, никто не хочет рисковать своим здоровьем. 

Вот и американский лидер бережет себя, как может. К примеру, носит на обуви противоледные накладки, напоминающие пластиковые лапти.  

С их помощью он обезопасил себя в швейцарском Давосе, куда прилетел на Всемирный экономический форум. На фото, которое попало в Twitter, видно, что президент США легко и непринужденно шагает по заснеженной территории на фоне вертолета. 

Ни для кого не секрет, что кости со временем становятся более хрупкими. Вот и Трамп, наверняка, не хочет лишний раз подвергать их испытанию, показывая своим примером, что президенты – тоже люди. 

По тому же снимку видно, что у руководителя Соединенных Штатов все в порядке. Он беззаботно позирует журналистам, поднимая большой палец правой руки вверх. 

К слову, туфли Трампа нередко становятся предметом для обсуждения и насмешек. К их подошве не раз не заметно для него приклеивался кусок туалетной бумаги. 

Ксения АНДРЕЕВА

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