Люди бежали из заокеанской державы сломя голову

Предсказания болгарской ясновидящей Ванги вызвало отток мигрантов из США. Пророчества знаменитой целительницы о 44-м американском президенте, который погубит страну, испугало тех, кто некогда сбежал туда из СССР.

Русские в Америке охотно распространяли на каждом углу предупреждение Ванги о пришедшем к власти афроамериканце. А его порядковый номер в списке лидеров лишь усугублял опасения.

"Все постоянно твердили, что жизнь останется только за Уралом",

– вспоминает автор Яндекс Дзен канала "Совершенно секретно". Так, вера в неизбежность краха США вернула многих россиян на родину.

Ранее были раскрыты детали предсказаний Ванги о России на 2020 г. и сообщалось о том, что пророчество болгарской ясновидящей о будущем нашей страны скрывали четверть века.