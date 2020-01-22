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Пророчества Ванги сыграли злую шутку с США

Пророчества Ванги сыграли злую шутку с США
Ванга. Фото БТА-ИТАР-ТАСС
Люди бежали из заокеанской державы сломя голову

Предсказания болгарской ясновидящей Ванги вызвало отток мигрантов из США. Пророчества знаменитой целительницы о 44-м американском президенте, который погубит страну, испугало тех, кто некогда сбежал туда из СССР. 

Русские в Америке охотно распространяли на каждом углу предупреждение Ванги о пришедшем к власти афроамериканце. А его порядковый номер в списке лидеров лишь усугублял опасения.  

"Все постоянно твердили, что жизнь останется только за Уралом",

вспоминает автор Яндекс Дзен канала "Совершенно секретно". Так, вера в неизбежность краха США вернула многих россиян на родину. 

Ранее были раскрыты детали предсказаний Ванги о России на 2020 г. и сообщалось о том, что пророчество болгарской ясновидящей о будущем нашей страны скрывали четверть века. 

Ксения АНДРЕЕВА

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