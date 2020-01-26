Раскрыты сенсационные результаты исследования

Те, кто умеренно употребляет спиртное, дольше трезвенников живут без хронических болезней. Об этом заявили ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете. Они провели обширное исследование. Изучили информацию о здоровье, образе жизни и предпочтениях в пище 112 тысяч женщин от 30 до 55 лет и мужчин от 40 до 75-лет. Период составил 30 лет.

"…умеренное употребление алкоголя уменьшает риск развития заболеваний сердца, снижает риск диабета и может улучшить когнитивные функции", – сообщил один из ученых.

Как выяснилось, некурящие женщины, которые следили за питанием, не страдали от излишнего веса и совершенно не прикасались к спиртному, жили без хронических болячек примерно на два года меньше тех, кто позволял себе небольшие порции алкоголя время от времени. Относительно мужчин разница составила в среднем год.

Без вреда и даже с пользой для здоровья женщины могут выпивать один бокал вина в день , а мужчины – два, пишет WineSpectator.

Ученые отметили, что умеренным употреблением алкоголя является один бокал в день для женщин и два для мужчин.