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Приметы на 29 января: как привлечь богатство в Петров день

Приметы на 29 января: как привлечь богатство в Петров день
Фото: Lightpoet , via www.imago-images/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Для обретения благополучия на Руси выполняли простой ритуал

Сегодня православная церковь отмечает день поклонения веригам апостола Петра. Считается, что ангел снял с него цепи и вывел из темницы, в которую святой был заключен. На Руси же 29 января называли днем Петра-полукорма: в этот день определяли, будет ли лето урожайным.

Петров день делил зиму на две половины, первая из которых уже подошла к концу. Поэтому по традиции крестьяне подсчитывали, сколько припасов осталось до начала весны. Если еды для людей и домашнего скота оказывалось меньше половины, то это означало, что пришло время затянуть пояса.

Для привлечения богатства 29 января на Руси выполняли простой ритуал – ломали лучину и клали на пол крест-накрест, пишет "Вся магия". В Петров день также определяли, какую погоду ждать летом. Так, морозы обещали жаркое лето, а метель – дождливое. Снегопад же предвещал удачную весеннюю рыбалку.

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.

Карина СИРАЗОВА

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