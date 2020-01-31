Россия захватит полмира: озвучены итоги третьей мировой
Человечество находится на пороге третьей мировой войны, считают многие эксперты. На данный момент существует масса сценариев конфликта, причем во многих из них Россия является основным участником вооруженных действий. Однако масштабную катастрофу многие святые и ясновидящие предсказывали еще несколько десятков лет назад, причем большинство других предсказаний провидцев уже сбылось.
Греческий архиепископ Матфа Бресфенски предрекал великую войну с участием России около 100 лет назад. По его словам, она унесет миллиарды жизней и будет иметь разрушительный характер невероятной силы. Начало конфликта произойдет на территории бывшей Югославии, и после победы России начнется долгий период мира и процветания нашего государства, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Местный Рен ТВ".
Преподобный Серафим Саровский также был уверен в неизбежности войны и последующей победы России. Чудотворец предсказывал, что конфликт стран приведет к таким ужасным последствиям, каких человечество еще не видело. Святой даже предвидел появления Антихриста между Москвой и Санкт-Петербургом, впрочем, что это значит, пока неизвестно. По словам Саровского, после окончания войны Россия поглотит все славянские земли, образуя "огромный океан народов", пишет автор материала.
Ранее появилось пророчество о том, что ждет Россию в 2020 году.
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