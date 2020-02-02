Мир погрузится в ад из-за ядерного оружия

Швейцарский алхимик Парацельс считал, что Земле грозит третья мировая война. Однако ныне живущие люди вряд ли ее застанут, случится это лишь в 22 веке, когда Восток восстанет против Запада.

Пророк предсказал, что люди начнут использовать ядерные боеголовки, огонь от которых сожжет все на своем пути. В результате люди покроются язвами и струпьями, а треть населения Земли погибнет. Атомные взрывы отравят воду и еду. Однако Парацельс предполагал, что Россия спасется и даже восстановит мир, передает канал "Кириллийца" в Янекс.Дзене.

К слову, предсказал алхимик страшную опасность миру и в 2041 году. Впрочем, что именно грозит Земле, конспирологи расшифровать не смогли, пишет автор блога "Пророчества и предскания" в Яндекс.Дзене.

Ранее стало известно о других пророчествах, по которым Россия захватит полмира в результате третьей мировой войны.