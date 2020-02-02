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Швейцарский алхимик предсказал дату третьей мировой войны

Швейцарский алхимик предсказал дату третьей мировой войны
Фото: DanitaDelimont.com/Arthur Morris / Jaynes Gallery/www.globallookpress.com
Мир погрузится в ад из-за ядерного оружия

Швейцарский алхимик Парацельс считал, что Земле грозит третья мировая война. Однако ныне живущие люди вряд ли ее застанут, случится это лишь в 22 веке, когда Восток восстанет против Запада.

Пророк предсказал, что люди начнут использовать ядерные боеголовки, огонь от которых сожжет все на своем пути. В результате люди покроются язвами и струпьями, а треть населения Земли погибнет. Атомные взрывы отравят воду и еду. Однако Парацельс предполагал, что Россия спасется и даже восстановит мир, передает канал "Кириллийца" в Янекс.Дзене. 

К слову, предсказал алхимик страшную опасность миру и в 2041 году. Впрочем, что именно грозит Земле, конспирологи расшифровать не смогли, пишет автор блога "Пророчества и предскания" в Яндекс.Дзене.

Ранее стало известно о других пророчествах, по которым Россия захватит полмира в результате третьей мировой войны.  

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
закусывать нужно,алхимик обдолбанный
Гость
Ответить
Предсказывать легко,принять активое участие намного сложнее. Швейцария всегда была в стороне от катаклизмов.
Гость у Влада
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Как этим болтунам хочется сдохнуть. Так боритесь за мир а не лижите гуано на пиндосовской заднице.
Гость
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