Лечиться от сердечно-сосудистых заболеваний можно будет на дому

В России определен список препаратов, которые пациенты, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания, смогут получать бесплатно после выписки из больницы.

В перечень Минздрава вошли 23 лекарства, среди которых ацетилсалициловая кислота, амиодарон, варфарин, эналаприл и другие препараты, которые выписывают пациентам после инфаркта миокарда, инсульта, аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и т.п.

Отмечается, что пациенты будут бесплатно обеспечиваться лекарствами в течение года после операции или установленного диагноза для лечения в амбулаторных условиях.

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