Лидерами списка оказались Сахалинская и Магаданская области

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя проанализировали данные о легальных продажах алкоголя. Эксперты пришли к выводу, что 12 литров водки в год на душу населения пьют в Сахалинской области. Это рекордный показатель.

В Магаданской области этот напиток употребляют по 11,5 литров в год на человека. При этом в этих регионах потребление водки снизилось на 2% за последний год, передает агентство НСН. В топ-5 рейтинга вошли также Коми (10,6 литра), Чукотка (10 литров) и Карелия (9,6 литра), пишет газета "Известия".

Калининградской и Ульяновской областях стали пить этот алкогольный напиток на 15% больше. Эксперты, как уточняет "СвободнаяПресса", отмечают, что лидерами стали регионы с холодным климатом, где традиционно пьют крепкие напитки.