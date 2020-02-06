Этот день принесет мощную энергию одному знаку зодиака

В воскресенье россияне не только смогут полюбоваться полной луной, но и увидят суперлуние. Это означает, что спутник максимально приблизится к Земле.

Луна будет в знаке Льва. А значит, эти люди ощутят 9 февраля небывалый прилив энергии. Однако нужно быть осторожными – могут разыграться нешуточные страсти – слишком сильные эмоции постарайтесь сдерживать, а также не принимайте поспешных решений. Суперлуние 2020 может принести долгожданный шанс для достижения заветной цели.

В этот день нельзя, согласно суевериям, одалживать деньги. Если мечтаете о повышении, нужно спать в красной одежде, а тем, что хочет поскорее и удачно выйти замуж, следует трижды вымыть пол в суперлуние. Новые дела 9 февраля лучше не начинать.

Суперлуние может вызвать недомогание у некоторых людей. Кто-то чувствует слабость и тошноту, у других начинается мигрень и скачет давление, отмечает портал almetievsk-ru. Поэтому метеочувствительным людям стоит поберечь себя в этот день.

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.