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Генерала из Генштаба заподозрили в махинациях на миллиарды рублей

Генерала из Генштаба заподозрили в махинациях на миллиарды рублей
Халил Арсланов. Фото: mil.ru/via Global Look Press/www.globallookpress.com
За дело взялась военная контрразведка ФСБ

Заместителя начальника Генштаба – руководителя Главного управления связи ВС РФ Халила Арсланова – задержали в Москве в пятницу, 7 февраля, по подозрению в мошенничестве. По данным "Коммерсанта", генерал-полковника взяли под стражу и из дома отправили на допрос в Главное военное следственное управление СКР, а затем – в 235-й гарнизонный военный суд. Следователи просят арестовать его на два месяца.

Замначальника Генштаба "сдали" свои. Ранее было открыто уголовное дело о махинациях в военном ведомстве, по которому к ответу привлечены бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов и его зам, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления ГУ связи ВС РФ Александр Оглоблин. Они свою вину признали. Но, рассказывая о мошенничестве при закупке средств связи на 6,5 млрд руб., упомянули о роли Арсланова.

Сам генерал-полковник все отрицает. Причем его слова подтверждает проверка на полиграфе. К тому же оговорившие его ранее военные позже отказались от своих слов. Теперь за дело взялась контрразведка. 

Николай ВИКТОРОВ

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