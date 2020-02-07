Экс-капитан "Спартака" проиграл суд, но не намерен сдаваться без боя

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушков потерпел поражение от бывшей супруги Дарьи. В пятницу, 7 февраля, Никулинский суд Москвы полностью отказал экс-капитану "Спартака" в иске.

Однако футболист не собирается сдаваться. Он намерен обжаловать решение суда, передает Sport24.

Напомним, Глушаков требовал от экс-супруги компенсации за моральный вред. За запятнанную честь, а также униженное достоинство и пострадавшую деловую репутацию чемпион России в составе "Спартака" требовал с нее внушительную сумму. Кроме того, собирался за счет бывшей возместить убытки. Вышеперечисленные намерения привели его в ноябре 2019 г. в суд с исковым заявлением.

Игрок пытался законным способом отобрать у матери своих дочерей 204 млн руб. Он подсчитал, что понес ущерб за бракоразводный процесс в размере 201 миллионн. Еще в 2 млн футболист оценил свои страдания за распространение слухов о нем. И, наконец, миллион стоили детали его частной жизни.