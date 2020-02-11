Авария произошла из-за превышения скорости

Капитаны туристических катеров, при столкновении которых около острова Пхукет погибли двое детей из России, превысили скорость в три раза. Именно эту причину аварии рассматривают как основную. Об этом сообщил генконсул России в Таиланде.

Два катера двигались со скоростью около 28 км/ч вместо положенных 9 км/ч. Власти Таиланда также придерживаются версии, что авария произошла из-за превышения скорости, но лишь одним из капитанов, пишет издание The Phuket News.

Кроме того, информация о гибели одного из командиров судна оказалась ложной. "Оказалось, что оба капитана живы", – цитирует ТАСС генерального консула РФ на Пхукете Владимира Соснова. Их признали виновными, однако арестовывать причастных к аварии не стали – суд отпустил капитанов под залог в 400 тыс. рублей, передает Телеграм-канал Mash. Также их временно отстранили от работы и обязали появляться в полиции каждую неделю.

Происшествие случилось вчера, 11 февраля. Из-за столкновения двух катеров более 20 российский туристов пострадали, а двое детей погибли.