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Виновных отпустили: всплыли подробности гибели российских туристов в Таиланде

Виновных отпустили: всплыли подробности гибели российских туристов в Таиланде
Фото: AP Photo/ТАСС
Авария произошла из-за превышения скорости

Капитаны туристических катеров, при столкновении которых около острова Пхукет погибли двое детей из России, превысили скорость в три раза. Именно эту причину аварии рассматривают как основную. Об этом сообщил генконсул России в Таиланде.

Два катера двигались со скоростью около 28 км/ч вместо положенных 9 км/ч. Власти Таиланда также придерживаются версии, что авария произошла из-за превышения скорости, но лишь одним из капитанов, пишет издание The Phuket News.

Кроме того, информация о гибели одного из командиров судна оказалась ложной. "Оказалось, что оба капитана живы", – цитирует ТАСС генерального консула РФ на Пхукете Владимира Соснова. Их признали виновными, однако арестовывать причастных к аварии не стали – суд отпустил капитанов под залог в 400 тыс. рублей, передает Телеграм-канал Mash. Также их временно отстранили от работы и обязали появляться в полиции каждую неделю.

Происшествие случилось вчера, 11 февраля. Из-за столкновения двух катеров более 20 российский туристов пострадали, а двое детей погибли.

Карина СИРАЗОВА

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