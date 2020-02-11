Местные радикалы напали на группу приезжих сразу из трех славянских стран

В польском городе Торунь были избиты туристы из России, Украины и Белоруссии за то, что разговаривали на русском языке. Сейчас полиция разыскивает хулиганов. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что инцидент случился еще в ночь с субботы на воскресенье, 9 февраля. В результате избиения пострадали пять человек, включая и местного жителя.

"Причиной нападения группы молодых людей стал разговор на русском языке в нашем кругу. Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной", – цитирует издание описание одним из пострадавших происшествия в соцсети.

По словам торунчанина, хулиганы во время нападение кричали "Польша для поляков" и еще обзывали матерными словами украинцев.

Также он добавил, что его больше всего напугала пассивность окружающих, которые не вмешались в ситуацию и "равнодушно проходили мимо". Причем, отметил поляк, радикалы избили их, ушли, а потом снова вернулись и набросились на них с кулаками.

"Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай – везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей", – подчеркнул житель Торуни.

По его словам, подобное поведение его ужасает. Он понимает, что "таких особей" хватает везде, но чтобы это произошло вот так, в центре большого польского города, выражает удивление поляк.

В полиции сообщили, что инцидент зафиксировали видеокамеры и правоохранители устанавливают личности нападавших.