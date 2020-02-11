Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинцы в Польше пострадали из-за русского языка

Украинцы в Польше пострадали из-за русского языка
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Местные радикалы напали на группу приезжих сразу из трех славянских стран

В польском городе Торунь были избиты туристы из России, Украины и Белоруссии за то, что разговаривали на русском языке. Сейчас полиция разыскивает хулиганов. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что инцидент случился еще в ночь с субботы на воскресенье, 9 февраля. В результате избиения пострадали пять человек, включая и местного жителя.

"Причиной нападения группы молодых людей стал разговор на русском языке в нашем кругу. Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьезной", – цитирует издание описание одним из пострадавших происшествия в соцсети.

По словам торунчанина, хулиганы во время нападение кричали "Польша для поляков" и еще обзывали матерными словами украинцев.

Также он добавил, что его больше всего напугала пассивность окружающих, которые не вмешались в ситуацию и "равнодушно проходили мимо". Причем, отметил поляк, радикалы избили их, ушли, а потом снова вернулись и набросились на них с кулаками.

"Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай – везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей", – подчеркнул житель Торуни.

По его словам, подобное поведение его ужасает. Он понимает, что "таких особей" хватает везде, но чтобы это произошло вот так, в центре большого польского города, выражает удивление поляк.

В полиции сообщили, что инцидент зафиксировали видеокамеры и правоохранители устанавливают личности нападавших.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Западенцы и поляки одна кровь
Гость
Ответить
Гость
Челюсть.
это догадка или свидетельство?
Гость
Ответить
Челюсть.
Гость
Ответить
"...у поляка-репатрианта сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьёзной" :))
Что же у него за череп и что в нем?
1
новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей