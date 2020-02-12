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На берегу Шотландии обнаружили скелет Лох-несского чудовища

На берегу Шотландии обнаружили скелет Лох-несского чудовища
Фото: Markus Keller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Останки морского животного нашли после урагана "Сиара"

Британская газета Daily Mail опубликовала фотографию, на которой перед зрителем предстает длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части. 

Как уточняет издание, находка была сделана в пляжной зоне округа Абердиншир, когда в регионе дул порывистый ветер, достигавший 144 км в час, и лили проливные дожди.

Пользователи соцсетей уже ведут споры в Твиттере, что за зверь это мог быть. Некоторые полагают, что это кит или косатка, другие утверждают, что акула-лисица, прочие разводят руками и ставят удивленные смайлики. Несколько конспирологов считают, что обнаруженный скелет принадлежит Лох-несскому чудовищe. Ведь знаменитое озеро, где, по мнению ряда уфологов, обитало животное, находится в 200 км от места находки. Люди предполагают, что Несси, покинув озеро, не смогла адаптироваться к соленой воде, выпрыгнула на берег и погибла. 

Впрочем, сами специалисты не могут определить точно, чей это скелет. 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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