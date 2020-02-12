Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Важные встречи, переговоры и романтические свидания, намеченные на 14 февраля, лучше перенести на вторую половину дня, которая гораздо больше первой располагает к общению. Однако допоздна засиживаться не стоит. Самое благоприятное время для ужина при свечах – до 19:00.

Овен

У Овнов вряд ли возникнут проблемы на работе, а деловое общение будет на высоте. Однако, если у Вас запланирована встреча, лучше пригласить собеседника на обед, так как именно в середине дня звезды гарантируют успех в любых переговорах. Замужним и женатым Овнам звезды советуют провести День всех влюбленных в душевной атмосфере, а свободным представителям знака зодиака – оглядеться по сторонам.

Телец

Тельцам 14 февраля будут по плечу самые смелые задумки, вплоть до изменения мира. Правда, действовать придется в одиночку. Подкрепление явится не сразу, но будет весьма кстати. День обещает быть плодотворным, в том числе и на любовном поприще. Звезды советуют Тельцам устроить праздник себе и второй половинке. А тем, кто находится в поиске, хорошо бы решиться и, наконец, сделать первый шаг.

Близнецы

Близнецы в День святого Валентина будут душой любой компании. Они полны идей и смелых замыслов, которые с удовольствием разделят собеседники. Но стоит помнить: то, что сегодня удается вам, многим не под силу. День прекрасно подходит для новых знакомств. Для тех, кто соскучился по романтике, настало время выйти на охоту. Звезды не подведут.

Рак

Раки 14 февраля рискуют погрязнуть в быте. Впрочем, лучше вас с домашними делами в этот день никто не справится. Звезды советуют не расстраиваться по мелочам и не принимать близко к сердцу пустяковые ситуации. Велика вероятность, что ваши планы сегодня будут нарушены. Однако это не повод отчаиваться, так как все равно вы успеете сделать очень многое. Влюбленные Раки найдут полное понимание у второй половинки, которая будет настроена на романтический лад. День пройдет без ссор и упреков. Если же придется отмечать День всех влюбленных в одиночестве, не отчаиваетесь. Посвятите вечер приятным воспоминаниям.

Лев

Спешка 14 февраля – главный враг Львов. С самого начала дня стоит настроиться на философский лад и не реагировать на неудачи. Это поможет избежать лишних волнений в связи с рушащимися как карточный домик планами. Девиз дня Львов: семь раз отмерь, один – отрежь. Особенно, если речь идет о деньгах. Есть риск потратить больше. В любви звезды советуют Львам ослабить бразды правления и позволить второй половинке взять их в свои руки.

Дева

С самого начала день не задастся у Дев. Они будут не просто не в духе, а рвать и метать, сжигать мосты и ссориться по пустякам. Именно поэтому рассмотрение важный вопросов лучше отложить на потом. Ведь уже во второй половине дня представители знака сменят гнев на милость и с легкостью разберут все завалы. Между тем принятие решений относительной личной жизни звезды советуют отложить на вечер. Бескомпромиссным влюбленным день сулит недоразумения. А одинокие представительницы прекрасного полаа именно сегодня могут встретить свою судьбу.

Весы

Планам и целям Весов сегодня суждено реализоваться. Поэтому не стоит упускать возможность, иначе благоприятный день пропадет зря. К слову, сегодня сбудутся и все любовные мечты Весов, даже самые смелые. Стоит уделить внимание мелочам. И не пытаться приструнить людей без графика. С ними сегодня будет сложно найти общий язык. А еще 14 февраля все тайное может запросто стать явным.

Скорпион

Первая половина дня – самое благоприятное время для Скорпионов. Чем раньше они займутся делами, тем быстрее и заметнее будет результат. На помощь со стороны сегодня надежды нет. Придется все делать самостоятельно. В этот день представителей этого знака зодиака ждет судьбоносная встреча, в процессе которой они получат выгодное предложение – к примеру, о работе. На любовном фронте звезды рекомендуют Скорпионам забыть о разногласиях и начать все с чистого листа.

Стрелец

У Стрельцов сегодня появится шанс заразиться сверхидеей, которую они без особого труда смогут осуществить. Ваше обаяние 14 февраля не останется не замеченным. Приятно пройдут любые встречи, даже если люди видят вас впервые. Во второй половине дня следует сосредоточиться на работе и уделить внимание мелочам. Благодаря своей наблюдательности Стрельцы смогут избежать ошибок, в том числе в любви. Однако для этого не стоит 14 февраля выяснять отношения со второй половинкой.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит иметь дело с паникерами. Общение с ними утомляет, однако следует соблюдать спокойствие. Именно с таким подходом удастся найти верное решение. Настал день перемирия. Пожмите руки тем, с кем были в ссоре. Также есть шанс восстановить романтические отношения. Не будьте холодны, иначе можете расстроить вторую половинку. Свободным Козерогам звезды советуют провести день с кем-то из знакомых.

Водолей

Внимание то и дело будет ускользать от Водолеев 14 февраля. Им сегодня вряд ли удастся сосредоточиться на чем-то одном. Но надо постараться. Важную роль сыграет определенность. Чем раньше она наступит, тем быстрее Водолеи достигнут результата. После обеда можно смело говорить о работе и карьере. Вечером все заботы должны отойти на второй план. Это время лучше посвятить любимому человеку.

Рыбы

Рыб ждет насыщенный день. Вы легко ставите перед собой задачи и справляетесь с ними. Можно мечтать, творить и фантазировать. Это помогает добиваться даже самых приземленных целей. Не исключена вероятность дополнительного дохода. Впрочем, звезды также пророчат и траты. Однако они будут лишь в удовольствие. В любовных делах может наметиться неожиданный поворот. Дадут о себе знать прежние связи.

Это гороскоп на 14 февраля 2020 года. Ранее "Утро" опубликовало подробный прогноз на весь месяц.