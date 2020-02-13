Девушке удалось откупиться от насильника

Задержанный накануне маньяк не только насиловал девушек в гостинице "Измайлово", но еще и грабил их. Об этом сообщила одна из жертв подозреваемого, которой удалось сбежать.

Она, как и предыдущие пострадавшие, познакомилась с насильником в соцсетях. Когда состоялась реальная встреча и девушка села к нему в машину, мужчина стал возить ее кругами по району и задавать странные вопросы. Пострадавшая испугалась и захотела выйти из автомобиля, но насильник отказался ее выпускать, представившись сотрудником полиции, и даже показал поддельное удостоверение. По ее словам, подозреваемый также всячески шантажировал ее и угрожал задержанием.



"Он сказал, что либо я с ним занимаюсь сексом, либо я ему плачу деньги", – рассказала потерпевшая телеграм-каналу Mash, заявив, что в итоге ей удалось откупиться. Девушка отдала маньяку две тысячи рублей и сбежала.

По словам жертвы, вскоре он снова написал ей на сайте знакомств, но уже под другим именем. "Этот человек орудует постоянно. Он постоянно ищет себе девушек, которых вот таким вот образом разводит", – отметила пострадавшая, добавив, что теперь собирается писать заявление в полицию.

Маньяка схватили 11 февраля прямо на территории гостиницы "Измайлово", где он и совершал преступления. Известно, что подозреваемый ранее уже был судим.