Жители прибалтийской республики умаляют президента России спасти их соотечественницу

Несколько граждан Латвии отправили Владимиру Путину письмо. Они просят российского лидера помочь Кристине Мане – ей грозит экстрадиция в ЮАР. Об этом рассказали местные журналисты.

В прибалтийском сегменте "Фейсбук" разместили просьбу отправить официальное письмо на сайт российского прездиента. Некоторые интернет-пользователи отметили, что уже сделали это.

Латвийцы просят Путина в рамках его полномочий и политического авторитета помочь. По их словам, женщине грозит высылка в ЮАР из-за того, "что она "выкрала" собственного ребенка у гражданского мужа, совершавшего моральное и физическое насилие над нею в течение нескольких лет", – приводит цитату из письма издание Sputnik Латвия.

Авторы подчеркнули, что, так как у Мисаны нет российского паспорта, в правовом поле РФ действовать не может. Однако жители Латвии надеются, что Путин сделает то, что "в его силах". По законам ЮАР, как отмечает РИА ФАН, женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

Мане познакомилась с будущим супругом в 2011 г., напоминает телеканал "360". В 2018-м она сбежала из ЮАР, но в Дании ее задержали – там она находится до сих пор.