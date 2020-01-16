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Латвия впала в антироссийскую истерику по поводу истории

Латвия впала в антироссийскую истерику по поводу истории
Фото:Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Рига призвала мир обратить внимание на "переписывание" Москвой фактов времен ВОВ

Депутаты Латвии подхватили знамя единой "правды" о пакте Молотова – Риббентропа и сочинили заявление, в котором обвинили руководство России в наступлении на конституционные основы Республики и введении международного сообщества в заблуждение относительно роли СССР в развязывании Второй мировой войны.

Документ, который написали представители объединения партий "Новое Единство" и принял сегодня Сейм, призвал мировое сообщество критически оценить действия российских властей по "переписыванию истории Второй мировой и оправданию оккупации Латвии", сообщает Delfi.

Отмечается, что война завершилась капитуляцией национал-социалистической Германии и ликвидацией жестокого тоталитарного режима. Однако Латвии и другим государствам Центральной и Восточной Европы эта победа не принесла освобождения. Республика повторно оккупирована другим тоталитарным режимом – Советским Союзом, говорится в заявлении.

По мнению депутатов, представители российского руководства отрицают исторические факты о Второй мировой, дабы уменьшить ответственность СССР за начало войны и не отвечать за преступления советского тоталитарного режима.

Накануне в Европарламенте раздавались упреки в адрес Москвы за оправдание пакта Молотова – Риббентропа и в защиту Польши, которую якобы в России обвиняют в причастности к развязыванию Второй мировой. При этом евродепутаты не удосуживаются процитировать хотя бы одного российского руководителя, который произнес подобные речи, особенно в адрес Варшавы.

Единственное, что говорил, например, президент РФ Владимир Путин, имело отношение к польскому послу в Берлине времен Третьего рейха Юзефу Липски. Глава государства привел архивные данные о том, что тот поддержал Гитлера, предложившего всех евреев выселить из Европы в Африку. За что обещал поставить лидеру нацистов памятник в Польше.

Путин назвал посла сволочью и антисемитской свиньей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Историю надо повторить, но уже никого не спасать и не освобождать.
Пусть все идет своим чередом. Защищать мы должны только себя.
Гость
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Взять за правило, убогим шпротоедам ни капли в рот, ни сантиметра в *опу.
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