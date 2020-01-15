Старый Свет встал стеной за Польшу в споре о зачинщиках Второй Мировой войны

Депутаты Европарламента обвинили президента России Владимира Путина в искажении и переписывании истории, а также в оправдании пакта Молотова – Риббентропа.

Вероятно, такая болезненная реакция у европейцев продолжается с прошлогодних выступлений российского лидера, когда он представил архивные документы о польском после в Германии Юзефе Липски времен Третьего рейха, поддержавшего идею Гитлера о высылке всех евреев из Старого Света.

С новой порцией критики в адрес Москвы европарламентарии сегодня выступили в ходе дискуссии на тему "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне", сообщает РБК.

"Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю... Пакт Гитлера и Сталина стал соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами", – заявил лидер Европейской народной партии в ЕП, представитель ФРГ Манфред Вебер.

Другой депутат от ЕНП, экс-глава МИД Латвии Сандра Калниете, вообще назвала Сталина союзником Гитлера. По ее мнению, Советский Союз несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, поскольку приснопамятный пакт "позволил Германии атаковать Западную Европу, оставив Британию наедине с агрессией".

Полячка Анна Фотыга из партии "Европейские консерваторы и реформисты" увидела в заявлении Путина восхваление советского генералиссимуса.

А вот чешка Вера Йоурова, которая является зампредседателя ЕК, не стала напрямую обвинять Россию, но также считает, что историю искажать нельзя (кто же против), и яростно вступилась за Варшаву: "Еврокомиссия не будет мириться с такими атаками и демонстрирует солидарность с Польшей".

Одновременно она напомнила о вкладе в победу над фашизмом воинов Красной Армии и призвала не уравнивать советский и нацистские режимы.

Ранее сегодня в своем послании к Федеральному Собранию Путин заявил о необходимости защитить правду о Великой Отечественной войне, отметив величие и святость 9 мая.

"Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты", – сказал глава российского государства.

