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Над Петербургом зависли необычные шары

Над Петербургом зависли необычные шары
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
НЛО или вышка, гадают жители Северной столицы

Житель Приморского района Санкт-Петербурга заметил в небе необычное явление. По словам очевидца, по ночам уже две недели подряд в небе светят яркие шары.

Как сообщает портал Neva.Today, петербуржец не может понять, что это такое: огни висят высоко в небе, и они ни на что не похожи. Горожанин даже предположил, что это НЛО. Позднее выяснилось, что таинственные огненные знаки видели и в других районах Северной столицы.

Очевидцы постоянно сообщают о следах деятельности таинственных пришельцев или об увиденных летающих тарелках. Ранее "Утро" писало том, что инопланетяне строят свои базы в российских озерах, а также о том, что над перевалом Дятлова заметили НЛО. Кроме того, странные следы в небе испугали жителей Новосибирска.

Конспирологи неоднократно предупреждали, что високосный 2020 года может оказаться роковым для человечества. Земле грозит таинственная планета Нибиру, считают некоторые уфологи. Ее обитатели уже готовят вторжение в мегаполисы на разных континентах. Другие эксперты предупреждают, что нашу планету может погубить извержение супервулкана.


Валентина МАЙОРОВА

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