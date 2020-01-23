Первый удар примет на себя Северная Америка

В Йеллоустонском национальном парке скоро произойдет катастрофа, которая навсегда изменит лицо Земли. Супервулкан готов к извержению – оно может начаться со дня на день.

Катаклизма избежать не удастся. К такому выводу пришел автор блога "Авадхута" на "Яндекс Дзен", который проанализировал графики сейсмической активности в районе вулкана, где она всегда была высокой

Эксперт напоминает, что мелкие землетрясения там случаются чуть ли не ежедневно. Однако они не затрагивают происходящее в глубинах земной коры. К сожалению, в последнее время сейсмологи все чаще фиксируют активность внутри самого вулкана – в тех местах, где скапливается больше всего магмы.

По мнению специалиста, землетрясения буквально разрывают Йеллоустон изнутри, не оставляя шанса предотвратить катастрофическое извержение. В результате в атмосферу будут выброшены сотни кубических километров пепла, и климат на Земле радикально изменится. Наступит глобальное похолодание, и начнется новый ледниковый период.

Кроме того, ранее уфологи неоднократно заявляли, что НЛО давно облюбовали район Йеллоустонского национального парка. Эксперты по неопознанным явлениям считают, что это аннунаки – жители таинственной планеты Нибиру – проводят разведполеты перед началом решающей атаки на Землю. По их мнению, пришельцы готовы разбудить супервулкан и уничтожить человечество. Когда эта планетарная катастрофа произойдет, инопланетянам достанутся все природные ресурсы Земли.

Ранее сообщалось, что над вулканами Камчатки были замечены НЛО, с которых, по наблюдениям местных уфологов, в кратеры сбрасывались неизвестные предметы, и оттуда начинали выбрасываться столбы дыма и пепла.