Болгарская провидица назвала год, когда случится апокалипсис

Конец света, если верить пророчеству Ванги, произойдет из-за крупного астероида, который столкнется с Землей. После удара космического тела всю нашу планету накроют мелкие частички. Стена из них не позволит солнечному свету проникать внутрь, из-за чего люди и животные не смогут выжить.

Вдобавок случится всемирный потоп. Эти события произойдут в 5079 г., а перед этим землянам предстоит преодолеть множество катастроф.

Предсказание Ванги предупреждает, что в 2060 г. число людей на Земле преодолеет отметку в 10 миллиардов. человек, что станет огромной проблемой. Через десять лет после этого начнутся пожары и засуха, которая приведет к нехватке питьевой воды.

А уже к 2080 г., если верить пророчествам Ванги, ситуация круто изменится: воды станет слишком много, планета начнет постепенно уходить под воду. Тогда начнутся войны за территорию и эпидемии страшных болезней, дополняет автор блога "Интересные статьи для вас".

Ранее Ванга предсказала, что именно Россия спасет мир от коронавируса. Болгарская ясновидящая считала, что наши ученые первым изобретут вакцину от вируса.