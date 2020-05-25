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Видео с возвращением Путина в Кремль попало в Сеть

Видео с возвращением Путина в Кремль попало в Сеть
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент приехал в Москву спустя почти два месяца дистанционной работы

Владимир Путин вернулся в Кремль после нескольких недель работы в удаленном режиме. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов.

Главный редактор "Эха Москвы" опубликовал видео, на котором по Новому Арбату проехал кортеж из нескольких машин. По словам Венедиктова, он снял не что иное, как возвращение президента в столицу.

Ролик с движущимися автомобилями по перекрытой дороге журналист сопроводил саундтреком из "Звездных войн". Видео Венедиктов опубликовал в "Твиттер".

Президент России перешел на удаленную работу в апреле из-за пандемии коронавируса. В онлайн-формате Путин проводил совещания с главами регионов по поводу ситуации с коронавирусом в нашей стране, а также объявлял россиянам о введении и снятии ограничений.

По словам президента, количество новых заболевших в России снижается, а в Роспотребнадзоре заявили о выходе на плато. Тем не менее Путин предупредил о возможной повторной вспышке коронавируса осенью.

За последние сутки инфекцию подхватили 8946 россиян. 92 пациента с COVID-19 умерли.

Карина СИРАЗОВА

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