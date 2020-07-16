Вырастить красивую клумбу помогут советы из материала "Утро.ру"

Розы – одни из самых красивых цветов, которые можно вырастить практически в любом регионе России. Главное – соблюдать правила ухода.

Как сажать розы

Первым делом необходимо выбрать правильные саженцы. Лучше всего купить те, у которых закрытая корневая система. Такие цветы меньше повредятся при посадке и не будут болеть.

Высаживать цветы нужно тогда, когда почва прогреется до десяти градусов. Начинать посадочные работы можно и осенью. Тогда розы не будут давать свежих побегов, но при этом успеют укрепиться в земле до холодов.

Место для посадки должно быть солнечным и хорошо проветриваться. При этом сырость и тень этим цветам не нравится – могут появиться болезни. Земля должна быть рыхлой.

Яма для посадки должна быть просторной, открытые корни лучше подрезать. Сначала стоит засыпать удобрение, а затем уже начинать укреплять куст в земле, образуя сверху небольшую горку.

Как ухаживать за розами

Поливать розы обычно надо раз в неделю, в жару, конечно, увеличивая количество воды. На один полив потребуется ведро воды комнатной температуры. Снизу куст можно замульчировать сеном, корой или керамзитом.

Побеги, на которых видны признаки болезней, лучше сразу убирать. Также для обработки можно использовать бордоскую жидкость.

Подкармливать розы советуют дважды в сезон комплексной подкормкой. Сначала, когда появляются почки, потом – когда бутоны. Летом удобрение рекомендуется вносить раз в месяц.

Обрезать кусты надо регулярно под углом – это поможет убрать слабые побеги и проредить растение.

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