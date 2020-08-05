Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Число погибших из-за взрыва в Бейруте достигло 78 человек. В Белоруссии появляются новые скандальные высказывания на фоне президентской гонки. А Украина все еще рассчитывает заполучить задержанных в Минске россиян, участвовавших в боевых действиях в Донбассе.

Происшествия

Стали известны причины трагедии в Бейруте. По словам ливанского премьера Хассана Диаба, катастрофа случилась из-за халатного отношения к хранению аммиачной селитры на протяжении нескольких лет. По последним данным, в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута 4 августа, погибли более 78 человек.





Шоу-бизнес

Появились новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Родные продолжают борьбу за жизнь знаменитости. При этом, по словам очевидцев, внешность актрисы сильно пострадала от болезни. Один из медработников заявил, что сейчас звезда выглядит, как "Фриске на каталке".





Михаил Ефремов наконец решил высказаться. Артист взял слово во время первого заседания по существу и попросил суд сделать замечание защитнику семьи погибшего Сергея Захарова Александру Добровинскому. Знаменитость задело сравнение со свиньей, которое позволил себе адвокат потерпевших.





Политика

Нагнетание ситуации вокруг президентских выборов в Белоруссии продолжается. Так, один из кандидатов в президенты заявил, что выборы в Республике и вовсе могут отменить. По его словам, происходящее в стране выходит за все разумные рамки.





В свою очередь, глава Незалежной Владимир Зеленский пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по телефону. Украинский лидер рассчитывает, что белорусские власти передадут Киеву участников войны в Донбассе





Жизнь