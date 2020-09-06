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Скандал вокруг "отравления" Навального набирает обороты, глава МИД Незалежной заявил, что цивилизация в России появилась благодаря Киеву, сербы обиделись на Захарову за шутку о Вучиче – эти и другие новости в нашем дайджесте.

Политика

Немцы выдвинули РФ ультиматум по делу Алексея Навального. Глава немецкого МИД Хайко Маас потребовал от Москвы доказать свою невиновность в "отравлении" и заявил, что есть "много признаков", якобы говорящих о причастности нашей страны к случившемуся с оппозиционером.

Бывший премьер Украины рассказал, из-за чего поссорились Александр Лукашенко и Виктор Янукович.

Жизнь



Сербы обиделись на Марию Захарову – официальный представитель МИД РФ пошутила относительно приема президента Александра Вучича, который устроил американский лидер Дональд Трамп. Высказались не только подчиненные, но и сам глава государства.

Глава министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что цивилизация в России появилась благодаря украинцам. На его слова ответил сенатор Алексей Пушков.

Шоу-бизнес

СМИ опубликовали запись тайных переговоров Михаила Ефремова с адвокатом Эльманом Пашаевым. На видео актер признается, что в тот день начал пить с самого утра и предполагает, какой срок ему могут дать.