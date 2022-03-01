Преступник зарубил женщину топором

В подмосковном Воскресенске состоится суд над мужчиной, обвиняемом в убийстве, которое произошло более 20 лет назад.

В 2001 году мужчина снимал комнату в квартире, которая расположена в городе Белоозерский. У него с хозяйкой квартиры сложились неприязненные отношения, и в один день, когда женщина спала, обвиняемый нанес ей несколько ударов топором. Она скончалась на месте, а преступник покинул квартиру, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

В ходе расследования установили, что обвиняемый причастен к преступлению. Во время допрос мужчина дал показания, в результате чего у следствия оказалось достаточное количество доказательств. Теперь обвиняемый предстанет перед судом для полного рассмотрения дела.

Ранее в Люберцах задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве сожительницы.