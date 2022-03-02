Злоумышленники продают пожилым людям огнетушители

В Хотькове стало известно о паре аферистов, которые под видом коммунальщиков пытаются обмануть пенсионеров и продать им огнетушители.

Двое молодых людей ходят по квартирам и предлагают свои услуги: проверить вытяжку или же продать огнетушители, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Один из жителей города призвал одиноких пожилых людей быть осторожнее и не оплачивать услуги подозрительным лицам. По его словам, мужчины не имеют никакого отношения к официальным службам.

Под постом с призывом об аккуратности люди сообщили, что видели эту же пару злоумышленников в своих домах. Как утверждают очевидцы, у них есть несколько сценариев, по которым они пытаются обманывать людей.

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