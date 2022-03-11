В Пушкино мужчина с тележкой провалился под лед

Очевидец запечатлел инцидент на камеру

В подмосковном Пушкино оттепель идет полным ходом, правда, далеко не для всех приход весны стал радостным событием. Например, один из жителей города стал участником неприятного инцидента и провалился под лед. 

Произошедшее на камеру записал очевидец. На видео показан мужчина, идущий по льду с магазинной тележкой, в которой лежит пакет. В результате попытка пройтись по водоему оказалась неудачной, и житель Пушкино провалился в воду, пишет сайт "Подмосковье сегодня"

Вероятно, мужчина хотел выкинуть мусор в реку, однако сделать ему это не удалось, и в результате он сам ушел под лед. У него получилось выбраться, а вот судьба тележки и ее содержимого неизвестна. 

Ранее в Ногинске задержали мужчину, который подозревается в убийстве соседа. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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