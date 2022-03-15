В Люберцах преступник пытался украсть из банкомата 14 миллионов рублей

В результате горе-грабитель смог унести лишь пустой кассовый приемник

В Люберцах задержали жителя Павловского Посада, который пытался ограбить банкомат. Мужчина хотел вынести более 14 миллионов рублей. 

В одном из банковский отделений преступник соврал с банкоматов антенны, после чего ему удалось вскрыть один из них и выудить из него кассовый приемник, пишет сайт "Подмосковье сегодня"

Во время кражи сработала система охраны, в результат чего выход заблокировался. Грабителя это не остановило: он разбил стекло двери и убежал. Однако, все, смог унести горе-преступник – пустой кассовый преемник. Тем временем, в самом банкомате лежала сумма, превышающая 14 миллионов рублей. 

В настоящий момент мужчина задержан и находится под стражей. 

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против подмосковного подпольного оружейника. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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