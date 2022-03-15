Врачи вовремя смогли спасти пострадавшую

В подмосковном Пушкино женщина обратилась в больницу с приступами удушья и тошнотой. Специалисты осмотрели пациентку и выяснили, что причиной невозможности дышать стал лавровый лист.

Женщина подавилась им во время ужина. В результате осмотра выяснилось, что лист застрял в гортани. При попытке сделать вдох он перекрывал ее, а при выдохе вставал в вертикальное положение, что и вызывало удушье, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

К счастью, медики смогли оперативно принять меры и буквально за несколько минут удалили лавровый лист, после чего пострадавшая смогла вернуться домой.

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