В Пушкино женщина чуть не задохнулась из-за лаврового листа

Врачи вовремя смогли спасти пострадавшую

В подмосковном Пушкино женщина обратилась в больницу с приступами удушья и тошнотой. Специалисты осмотрели пациентку и выяснили, что причиной невозможности дышать стал лавровый лист. 

Женщина подавилась им во время ужина. В результате осмотра выяснилось, что лист застрял в гортани. При попытке сделать вдох он перекрывал ее, а при выдохе вставал в вертикальное положение, что и вызывало удушье, сообщает сайт "Подмосковье сегодня"

К счастью, медики смогли оперативно принять меры и буквально за несколько минут удалили лавровый лист, после чего пострадавшая смогла вернуться домой. 

Ранее в Люберцах задержали преступника, который пытался выкрасть из банкомата 14 миллионов рублей. В результате инцидента, однако, злоумышленнику удалось вынести лишь кассовый приемник без денег. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине

РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН

Пушилин обещал отомстить ВСУ за удар по Донецку

Специалисты устанавливают точку запуска ракеты "Точка-У"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей