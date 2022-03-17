Курс рубля
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
- Курсы доллара и евро на рынке Forex обновили исторические максимумы
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
В подмосковном Сергиевом Посаде задержали кассиршу, похитившую более восьми миллионов рублей из кассы компании, в которой работала. Деньги ей понадобились для того, чтобы вывести биткоины с криптобиржи.
За помощью к органам обратился представитель организации, в которой работала преступница, чтобы сообщить о хищении денежных средств, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Выяснилось, что подозреваемая работала в компании кассиром.
Злоумышленница сообщила, что вложила собственные средства, чтобы заработать на криптобирже. Однако при попытке вывести оттуда биткоины оказалось, что требуется заплатить внушительную комиссию. Тогда женщина и решила похитить деньги в кассе, чтобы покрыть долги.
На подозреваемую уже завели уголовное дело, теперь она не находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который пытался перевезти полтора килограмма мефедрона.
Западные СМИ соревнуются за лучшую ложь о России
России не в новинку сталкиваться с оголтелой ненавистью европейцев