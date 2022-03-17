Женщина хотела вывести биткоины с криптобиржи

В подмосковном Сергиевом Посаде задержали кассиршу, похитившую более восьми миллионов рублей из кассы компании, в которой работала. Деньги ей понадобились для того, чтобы вывести биткоины с криптобиржи.

За помощью к органам обратился представитель организации, в которой работала преступница, чтобы сообщить о хищении денежных средств, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Выяснилось, что подозреваемая работала в компании кассиром.

Злоумышленница сообщила, что вложила собственные средства, чтобы заработать на криптобирже. Однако при попытке вывести оттуда биткоины оказалось, что требуется заплатить внушительную комиссию. Тогда женщина и решила похитить деньги в кассе, чтобы покрыть долги.

На подозреваемую уже завели уголовное дело, теперь она не находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который пытался перевезти полтора килограмма мефедрона.