Кассирша из Сергиева Посада похитила 8 миллионов рублей для уплаты долгов

Женщина хотела вывести биткоины с криптобиржи

В подмосковном Сергиевом Посаде задержали кассиршу, похитившую более восьми миллионов рублей из кассы компании, в которой работала. Деньги ей понадобились для того, чтобы вывести биткоины с криптобиржи. 

За помощью к органам обратился представитель организации, в которой работала преступница, чтобы сообщить о хищении денежных средств, пишет сайт "Подмосковье сегодня".  Выяснилось, что подозреваемая работала в компании кассиром. 

Злоумышленница сообщила, что вложила собственные средства, чтобы заработать на криптобирже. Однако при попытке вывести оттуда биткоины оказалось, что требуется заплатить внушительную комиссию. Тогда женщина и решила похитить деньги в кассе, чтобы покрыть долги. 

На подозреваемую уже завели уголовное дело, теперь она не находится под подпиской о невыезде. 

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который пытался перевезти полтора килограмма мефедрона. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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