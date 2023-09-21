Хватило пары звонков: экс-главу охраны Ельцина "развели" на 13 миллионов рублей

Мужчину обвели вокруг пальца и "операторы связи", и "сотрудник банка"

Экс-генерал КГБ и некогда глава охраны Бориса Ельцина Александр Стерлигов попал в лапы мошенников. Мужчина взял трубку – на том конце провода висел "сотрудник оператора сотовой связи", который сообщил, что контора переподключает абонентов к новым вышкам.

Затем преступник попросил жертву зайти в банковское приложение. А после этого объявился "сотрудник банка", который предупредил о действиях мошенников, крадущих средства со счетов. Лже-сотрудник предложил все перевести на ставший пресловутым "безопасный счет".

Бывший генерал КГБ проявил доверие и перевел более полутора миллиона рублей. И зачем-то предоставил мошенникам доступ к своим сервисам в банковских организациях, где у него стащили еще облигаций примерно на одиннадцать миллионов рублей.

Ранее "Утро" рассказывало, как "криптобизнесмены" обманули российского актера Павла Деревянко на 45 миллионов рублей.