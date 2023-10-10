Появились подробности неожиданной смерти главы Подольска

Сведения о причинах гибели разнятся

Глава администрации подмосковного Подольска Дмитрий Жариков скончался на 48-ом году жизни. Об этом сообщают СМИ.

Как передает телеканал "360", высокую должность он занял в прошлом году, до этого мужчина являлся главой городского округа Серпухов и зампрокурора Смоленской области.

Подробности неожиданной смерти главы Подольска до конца неизвестны. Изначально сообщалось, что он скончался от сердечного приступа, после появилась информация, что у него оторвался тромб. Утром тело мужчины обнаружил охранник, когда приехал за ним, чтобы отвезти на утреннее совещание. 

"Сотрудник разбил окно и проник внутрь – там он обнаружил тело Жарикова и вызвал скорую, но было уже слишком поздно", – сообщает Mash. 

На кончину главы Подольска отреагировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он выразил свои сожаления и назвал Жарикова молодым и ответственным специалистом с чутким сердцем, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Mash
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