Военкор Сладков отреагировал на инцидент со странной посылкой у своего дома

О произошедшем он ничего не знал

Несколько источников сообщили, что неизвестные принесли к квартире российского военкора Алесандра Сладкова неизвестную посылку. Предмет пытались вручить его дочери, утверждая, что он предназначен для ее отца, однако девушка забирать его отказалась.

После этого ей стали настойчиво звонить, предлагая все же изменить решение. В итоге дочери Сладкова пришлось обратиться в полицию, пожаловавшись на ситуацию.

На это уже отреагировал военкор, который утверждает, что слышит о произошедшем впервые.

"Вообще не знаю об этом. Я уже с этой квартиры-то съехал", – заявил он в беседе с телеканалом "360".

Как известно, сейчас российские военкоры находятся под прицелом противника. Некоторое время назад в результате действий украинцев погиб военкор Владлен Татарский. Он неосторожно принял подарок у "поклонницы".