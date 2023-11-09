Россиянка от злости укусила за нос главу ТСЖ

Россиянка от злости укусила за нос главу ТСЖ
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Пострадавшая подала заявление в полицию

Жилищно-коммунальные вопросы являются настолько острыми во многих российских домах, что нередко приводят к скандалам с соседями в попытках их решить. Так произошло и в одном многоквартирном доме Санкт-Петербурга, где глава ТСЖ сцепилась с женщиной, проживающей с ней на одной лестничной площадке.

Председательница обратилась в полицию, пожаловавшись на многочисленные раны и ссадины. Она сняла побои и сообщила, что другая россиянка из-за злости укусила ее за нос. 61-летняя женщина попросила правоохранителей наказать обидчицу за причиненный ущерб. 

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось о смерти российского гражданина в Тайланде.

Источник: Фонтанка.ру ✓ Надежный источник
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