Экстренные службы потушили пожар на улице Гиляровского

Экстренные службы потушили пожар на улице Гиляровского
Фото: кадр МЧС России
Трех человек эвакуировали с крыши

В Москве на улице Гиляровского 29 произошел пожар – возгорание зафиксировали в административном здании, где находятся Музей пожарной охраны, пожарно-спасательная часть, московский комитет КПРФ, а также полицейский участок. 

По данным МЧС России, спасателям удалось эвакуировать трех человек, которые находились на крыше. Больше помощь никому не понадобилась. Официально здание находится на реконструкции.

Сотрудники экстренных служб полностью потушили пожар, который распространился на площади 10 квадратных метров. Предварительной причиной происшствия называют возгорание строительных материалов.

Ранее в столице был ликвидирован пожар в Театре сатиры.

Источник: Telegram
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