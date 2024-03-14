Алексей Горуленко был в федеральном розыске

В Саратове полиция арестовала 47-летнего уроженца республики Саха, который был замешан в деле о рыбаках, съевших друзей. Долгие годы Алексей Горуленко прятался от правоохранителей, постоянно переезжая между регионами России. Мужчина вел затворническую жизнь, скрывался в пустующих домах, хижинах и старых рыболовецких деревнях.

Каннибала задержали в селе Саратовской области. Впервые за 10 лет скитаний Горуленко приехал навестить родственника. Сейчас мужчина находится под стражей, позже его доставят в исправительную колонию.

В 2012 году Алексей Горуленко поехал с тремя друзьями детства на рыбалку. Однако по дороге произошло несчастье, и в тайге автомобиль рыбаков утонул. У друзей не было ни рации, ни телефонов, а все продовольствие и рыболовные снасти остались в сгинувшем в воде УАЗе. В лесу старые приятели провели несколько месяцев. Спасательные службы нашли двух мужчин из четырех. Один считается пропавшим без вести, а другого друзья съели.

В 2014 году суд приговорил Горуленко к трем годам лишения свободы, однако сторона обвинения была с вердиктом не согласна и подала апелляцию. После этого приговор изменили, и рыбак должен был отправиться на 12 лет в колонию строго режима. Но каннибал бросился в бега, в связи с чем его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что погибшая в Таиланде россиянка предчувствовала свою смерть.