В Саратовской области поймали рыбака-каннибала

Рыбака-каннибала из Якутии схватили спустя 10 лет
Фото:freepik.com
Алексей Горуленко был в федеральном розыске

В Саратове полиция арестовала 47-летнего уроженца республики Саха, который был замешан в деле о рыбаках, съевших друзей. Долгие годы Алексей Горуленко прятался от правоохранителей, постоянно переезжая между регионами России. Мужчина вел затворническую жизнь, скрывался в пустующих домах, хижинах и старых рыболовецких деревнях. 

Каннибала задержали в селе Саратовской области. Впервые за 10 лет скитаний Горуленко приехал навестить родственника. Сейчас мужчина находится под стражей, позже его доставят в исправительную колонию. 

В 2012 году Алексей Горуленко поехал с тремя друзьями детства на рыбалку. Однако по дороге произошло несчастье, и в тайге автомобиль рыбаков утонул. У друзей не было ни рации, ни телефонов, а все продовольствие и рыболовные снасти остались в сгинувшем в воде УАЗе. В лесу старые приятели провели несколько месяцев. Спасательные службы нашли двух мужчин из четырех. Один считается пропавшим без вести, а другого друзья съели. 

В 2014 году суд приговорил Горуленко к трем годам лишения свободы, однако сторона обвинения была с вердиктом не согласна и подала апелляцию. После этого приговор изменили, и рыбак должен был отправиться на 12 лет в колонию строго режима. Но каннибал бросился в бега, в связи с чем его объявили в розыск. 

Ранее сообщалось, что погибшая в Таиланде россиянка предчувствовала свою смерть. 

Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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