Движение электричек через Одинцово возобновлено

В ближайшее время задержки в расписании полностью ликвидируют

Движение на D1 через станцию Одинцово оперативно возобновлено. Об этом сообщил столичный Дептранс утром в четверг, 4 апреля.

"Вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда",

– говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в 8:08 мск.

Ранее утром в четверг пассажиры столкнулись с неприятной ситуацией: произошел сбой в расписании электричек на D1 и Белорусском направлении. В Дептрансе пояснили, что движение через станцию Одинцово приостановлено из-за повреждения контактного провода, и обещали как можно скорее произвести ремонт и ликвидировать задержку поездов.