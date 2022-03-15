Вашингтон готовится к атаке, считают аналитики

Пентагон поднял в воздух четыре самолета, предназначенные для стратегического управления и связи в случае ядерной войны.

Такие летающие командные пункты называют "самолетами судного дня". С их борта можно отдавать приказы, даже если на земле все уничтожено ядерной бомбой противника. У США таких самолета четыре, и все они сейчас активированы, сообщает "Пятый канал".

Отмечается, что воздушные суда системы ТАCАМО США подняли в небо несколько дней назад. Официального объяснения от американского командования или гражданского руководства, зачем Вашингтону это понадобилось, не поступало.

Аналитики, в свою очередь, строят предположения, исходя из текущей геополитической ситуации. Основных версий две: это может быть ответ США России, которая недавно ввела свои ядерные силы в особый режим, либо Америка совместно с Израилем готовит удар по Ирану.

Ранее президент РФ Владимир Путин пояснил, что решение по переводу ядерных сил РФ в особый режим готовности он принял после угроз из Лондона о возможном подключении НАТО к военной операции на Украине.