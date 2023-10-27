Назван преемник Суровикина: что известно о новом главкоме

Мужчина проделал серьезный профессиональный путь

Новым главнокомандующим ВКС России стал генерал-полковник Виктор Афзалов. На этой должности он заменил Сергея Суровикина, которого убрали с сайта российского Минобороны в начале сентября.

Оборонное ведомство никаких публичных заявлений о новом главкоме не делало. В его карточке указано, что военному 55 лет, он родился в Крыму в селе Укромное. В 19 лет отправился на военную службу, с которой в итоге и связал всю свою жизнь.

За почти десять лет Афзалов проделал путь от начальника расчета до командира радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона корпуса противовоздушной обороны. После окончания Военной академии ПВО в 2000 году он пошел на повышение, получив должность начальника штаба ракетного полка сил ПВО.

С 2012 по 2017 года являлся первым замкомом объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа, а после на год занял место главы подразделения. После этого его сделали первым заместителем Суровикина в ВКС РФ.

Как сообщили в Минобороны, Афзалов является участником боевых действий. У него есть медали "За военные заслуги", "Александра Невского", "За заслуги перед Отечеством". Военный женат, у него растет двое сыновей.

Сергей Суровикин лишился своей должности после мятежа ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону. После этого он стал заниматься другой работой, но тоже от лица Минобороны РФ.