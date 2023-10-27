Назван преемник Суровикина: что известно о новом главкоме

Назван преемник Суровикина: что известно о новом главкоме
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Мужчина проделал серьезный профессиональный путь

Новым главнокомандующим ВКС России стал генерал-полковник Виктор Афзалов. На этой должности он заменил Сергея Суровикина, которого убрали с сайта российского Минобороны в начале сентября. 

Оборонное ведомство никаких публичных заявлений о новом главкоме не делало. В его карточке указано, что военному 55 лет, он родился в Крыму в селе Укромное. В 19 лет отправился на военную службу, с которой в итоге и связал всю свою жизнь.

Кадр mil.ru

За почти десять лет Афзалов проделал путь от начальника расчета до командира радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона корпуса противовоздушной обороны. После окончания Военной академии ПВО в 2000 году он пошел на повышение, получив должность начальника штаба ракетного полка сил ПВО. 

С 2012 по 2017 года являлся первым замкомом объединением ВВС и ПВО Восточного военного округа, а после на год занял место главы подразделения. После этого его сделали первым заместителем Суровикина в ВКС РФ.

Как сообщили в Минобороны, Афзалов является участником боевых действий. У него есть медали "За военные заслуги", "Александра Невского", "За заслуги перед Отечеством". Военный женат, у него растет двое сыновей.

Сергей Суровикин лишился своей должности после мятежа ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону. После этого он стал заниматься другой работой, но тоже от лица Минобороны РФ. 

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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