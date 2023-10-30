US News: Россия заняла первое место в списке сильнейших армий мира

Второе место отдали Штатам

Российская Федерация заняла первое место в рейтинге наиболее сильнейших в мире по версии издания U.S. News & World Report. В материале говорится, что военная мощь ряда государств оценивается, исходя из ответов респондентов мирового опроса.

На второе место ушли Соединенные Штаты, за ними следует Китай, после которого расположился Израиль. Пятое и шестое места – за Украиной и Южной Кореей соответственно.

При этом РФ расположилась лишь на 37-й строчке из 87 государств, туда тройку возглавили Швейцария, Канада и Швеция. Украина оказалась на 68-й строчке.

В участии для составления рейтинга проведен опрос более семнадцати тысяч человек, проводившийся на протяжении четырех месяцев.

"Проект рейтинга основан на том, как глобальное восприятие определяет страны с точки зрения ряда качественных характеристик – впечатлений, которые потенциально могут стимулировать торговлю, путешествия и инвестиции и напрямую влиять на национальную экономику. Анализ 2023 года охватывает восприятие 87 стран", – говорится в материале.