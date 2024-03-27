Россиянам раскрыли способы правильно подготовить авто к весне

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Весна – особый период для автолюбителей. С наступлением нового сезона приходится бронировать очередь на замену резины и в целом готовить свое авто к эксплуатации в теплое время года. Автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал, как сделать это правильно.
Первый, что нужно сделать – это подумать о покупке летних шин пораньше, чтобы попасть в очереди и успеть взять хороший вариант по выгодной цене.
Второе – это проверить состояние подвески и силового агрегата. Для этого потребуется посетить пункт СТО.
"Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно", – отметил эксперт.
Также крайне важно посмотреть, в каком состоянии после зимы находятся радиаторы. Нередко в этот период они забиваются, что летом может вызывать перегрев автомобиля и его компонентов.
Если на зиму на капот надевали утеплитель – его тоже нужно не забыть снять. А в случаях, когда автомобиль долгое время стоял без дела, нужно обязательно проверить его аккумулятор и подвеску. И, конечно же, перед наступлением жары важно убедиться, что в автомобильном кондиционере достаточно фреона.
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