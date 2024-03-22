Эксперты раскрыли, как правильно мыть автомобиль

Пена или вода: как правильно начать мойку автомобиля
Фото: freepik.com
Эксперты раскрыли правильную последовательность действий

Автомойки с самообслуживанием сейчас невероятно популярны. Они позволяют автолюбителям быстро очистить свою машину от грязи и за невысокую стоимость. Однако далеко не все водители делают это правильно, из-за чего наносят вред кузову. Эксперты рассказали, как нужно мыть автомобиль на мойке и в какой последовательности следует действовать.

Сперва нужно нанести моющее средство. Дело в том, что оно лучше работает в контакте с сухой поверхностью. Пену следует распределять плавно и, что самое важное, – снизу вверх. Так мойка будет более эффективной.

Если сначала намочить автомобиль, а потом покрыть средством, то можно повредить краску. Особенно это правило работает для автомобилей, у которых уже есть сколы наружного слоя. Также песок или крупные куски грязи при смытии будут царапать поверхность, когда их будут убирать напором воды под давлением в 180 бар.

Только в двух случаях можно сперва ополаскивать машину водой: если образовался сильный грязевой налет или в жаркий летний день. Во втором случае пена, попадая на раскаленный кузов, начнет быстро сохнуть и оставлять трудносмываемые подтеки.

Ранее "Утро.ру" сообщало, когда водителей лишат автомобилей на механике.

Источник: Тарантас Ньюс
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