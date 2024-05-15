Автоэксперт Погуляев назвал признаки возможного взрыва шин

Эта проблема является довольно серьезной

Во время движения автомобиля может случиться неожиданная поломка, когда шина взрывается на ходу. К этому приводят деффекты протектора, на которые водитель вовремя не обращает внимание, утверждает автоэксперт Николай Погуляев.

Как правило, эту проблему называют "грыжей". Она заключается в том, что повреждаеся внутренняя деталь покрышки, которая находится между каркасом и протектором. Основной задачей конструкции является смягчение ударных нагрузок.

Эксперт говорит, что в таких случаях есть только один выход – полностью менять деталь, поскольку ремонту подобный дефект не подлежит. И сделать это лучше как можно быстрее. Основным признаком поломки является вибрация кузова автомобиля, когда он находится в движении.

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