Автоэксперт Погуляев назвал признаки возможного взрыва шин

Как определить, что шина может скоро взорваться
Фото: unsplash.com
Эта проблема является довольно серьезной

Во время движения автомобиля может случиться неожиданная поломка, когда шина взрывается на ходу. К этому приводят деффекты протектора, на которые водитель вовремя не обращает внимание, утверждает автоэксперт Николай Погуляев. 

Как правило, эту проблему называют "грыжей". Она заключается в том, что повреждаеся внутренняя деталь покрышки, которая находится между каркасом и протектором. Основной задачей  конструкции является смягчение ударных нагрузок. 

Эксперт говорит, что в таких случаях есть только один выход – полностью менять деталь, поскольку ремонту подобный дефект не подлежит. И сделать это лучше как можно быстрее. Основным признаком поломки является вибрация кузова автомобиля, когда он находится в движении.

Ранее водителям рассказали, как мгновенно погасить конфликт на дороге.

Источник: Газета.ру
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