Марафон мультфильмов по сказкам Андерсена пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мероприятие состоится 6 апреля

Музей кино на ВДНХ приглашает юных и взрослых москвичей на марафон мультфильмов, созданных по мотивам произведений великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Мероприятие приурочено ко дню рождения писателя и состоится 6 апреля.

Начнется марафон мультиком "Свинья-копилка", снятом в 1963 году. Затем зрители увидят историю об отважной принцессе, которая ради спасения братьев готова пройти любые испытания – мультфильм "Дикие лебеди" был снят в 1962 году.

История "Дюймовочки", получившей анимационную экранизацию в СССР в 1964 году, и "Пастушка и трубочист" (1965 год) продолжат марафон. В заключение зрители увидят мультфильм "Стойкий оловянный солдатик", работа над которым была закончена в 1976 году.

Мероприятие проводится при поддержке киностудии "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба ВДНХ.

Чтобы попасть на марафон, нужно только приобрести билет в Музей кино. Начало первого показа – в 13:00.