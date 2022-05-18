Россия отправила первую в 2022 г. партию оборудования для ИТЭР

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Россия осуществила первую в 2022 году отправку российского
электротехнического оборудования для термоядерного реактора ИТЭР, который
строится в Провансе (Франция), близ Марселя. Груз отправлен с территории
входящего в госкорпорацию "Росатом" АО "НИИЭФА" (г. Санкт-Петербург).
В поставку, 24-ю по счету, вошли шинопроводы, обеспечивающие подведение мощности к сверхпроводниковым катушкам магнитной системы ИТЭР, коммутационные аппараты и компоненты системы мониторинга состояния шинопроводов.
Изготовление и поставка всей системы "Коммутационная аппаратура, шинопроводы и энергопоглощающие резисторы для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР" – самой дорогостоящей и одной из самых сложных в проекте – входит в сферу ответственности России.
По словам заместителя директора ИТЭР Леонида Химченко, любая задержка с поставкой оборудования может вызвать срыв сроков ввода реактора в эксплуатацию.
"Поставка и ввод в эксплуатацию систем электропитания жизненно необходимы для получения первой плазмы на строящемся во Франции реакторе",
– подчеркнул Химченко.
ИТЭР – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов.
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