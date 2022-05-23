«Росатом» поставит в Республику Бангладеш промышленную гамма-установку

Сумма контракта составляет почти 4 млн долл.

"Росатом" выиграл тендер и заключит контракт с Республикой Бангладеш на поставку промышленной гамма-установки и источников ионизирующего излучения для обработки сельскохозяйственной и медицинской продукции. Стоимость контракта составляет 3,9 млн долл., сообщает пресс-служба госкорпорации.



Реализацией проекта займется Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (АО "НИИТФА"), входящий в контур управления дивизиона "Русатом Хэлскеа". В рамках исполнения контракта "НИИТФА" выполнит все работы, включая проектирование, производство, поставку, монтаж, тестирование и ввод в эксплуатацию оборудования для гамма-установки.



В состав поставляемого оборудования входит транспортная система, автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП), система привода облучателя, исполнительные механизмы обеспечения технологического процесса облучения. Как заявил генеральный директор АО "Русатом Хэлскеа" Игорь Обрубов, реализация проекта в Народной Республике Бангладеш позволит развивать и укреплять компетенции в области производства оборудования, применяемого для гамма-облучения продукции.

"Эффективная работа дивизиона укрепит международную репутацию “Русатом Хэлскеа” как надежного поставщика решений в области радиационных технологий",

– уверен руководитель дивизиона.

"Русатом Хэлскеа" реализует проекты по созданию многофункциональных центров обработки продукции ионизирующим облучением в России и за рубежом. Имеющиеся у "Росатома" технологии обработки позволяют в несколько раз увеличить срок сохранности продуктов, кроме того, обработка ионизирующим излучением – это единственный метод, позволяющий добиться степени чистоты продукции 10-6. Ионизирующее излучение разрывает химические связи вредных микроорганизмов и не оставляет никаких остаточных следов.



Такая стерилизация обеспечивает гибель патогенных форм микроорганизмов в виде спор и непатогенных микроорганизмов внутри материала. Благодаря проникающей способности ионизирующего излучения возможно обрабатывать продукцию, сохраняя целостность и герметичность упаковки. Преимуществом данного метода также является отсутствие в технологии процесса "дегазации" – это означает, что продукция готова к использованию сразу же после обработки.



АО "Русатом Хэлскеа" – дивизион, аккумулирующий экспертизу госкорпорации в области здравоохранения. Компания создана на базе предприятий и институтов "Росатома" с целью комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. "Русатом Хэлскеа" развивается по четырем основным направлениям: комплексные решения для медицины "под ключ"; производство и поставка изотопной продукции; оборудование для диагностики и терапии; решения для промышленного применения радиационных технологий.