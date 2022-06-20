Москва вошла в тройку рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия

Москва вошла в тройку рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия
Фото: pixabay.com
Показатели определяли по соотношению зарплат к ценам

Российская столица оказалась в тройке лидеров среди регионов по соотношению средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. Иными словами, Москва продемонстрировала высокий результат по индексу социального благополучия.

Соответствующее исследование провел Фонд развития гражданского общества на основании данных, предоставленных Росстатом за первый квартал текущего года. Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем индекса благополучия 5,04, а замыкает тройку сильнейших Магаданская область с результатом 4,06. Российская столица занимает вторую строчку при показателе 4,13.

Так, средний уровень заработной платы на 1 марта в ЯНАО составил 119 510 рублей при стоимости потребительской корзины в 23 706 рублей. В Москве при зарплате в 114 701 рубль потребительская корзина оценивается в 27 744 рубля. В Магаданской области цифры установились на уровне 109 110 и 26 850 рублей соответственно.

При этом Магаданская область по результатам прошлого квартала показала снижение, опустившись с первого на третье место. ЯНАО, наоборот, поднялся со второго на первое место в рейтинге. Москва же перепрыгнула сразу на три строчки, заняв вторую позицию вместо пятой.

Отметим, что по данным ФРГО, средний индекс социального благополучия по всем регионам России по сравнению с началом года снизился с 2,68 до 2,47, то есть на 8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – с 2,57 до 2,47, или на 4%.

Источник: ФРГО ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Азаров намекнул на главную причину отказа от мирных переговоров Киевом

На помощь украинцам в конфликте были потрачены огромные средства

Литва дала России веский повод начать войну - эксперт

Вильнюс пошел на суицидальный шаг, ограничив поставки товаров в Калининградский регион

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей