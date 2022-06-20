Москва вошла в тройку рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия

Показатели определяли по соотношению зарплат к ценам

Российская столица оказалась в тройке лидеров среди регионов по соотношению средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. Иными словами, Москва продемонстрировала высокий результат по индексу социального благополучия.

Соответствующее исследование провел Фонд развития гражданского общества на основании данных, предоставленных Росстатом за первый квартал текущего года. Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем индекса благополучия 5,04, а замыкает тройку сильнейших Магаданская область с результатом 4,06. Российская столица занимает вторую строчку при показателе 4,13.

Так, средний уровень заработной платы на 1 марта в ЯНАО составил 119 510 рублей при стоимости потребительской корзины в 23 706 рублей. В Москве при зарплате в 114 701 рубль потребительская корзина оценивается в 27 744 рубля. В Магаданской области цифры установились на уровне 109 110 и 26 850 рублей соответственно.

При этом Магаданская область по результатам прошлого квартала показала снижение, опустившись с первого на третье место. ЯНАО, наоборот, поднялся со второго на первое место в рейтинге. Москва же перепрыгнула сразу на три строчки, заняв вторую позицию вместо пятой.

Отметим, что по данным ФРГО, средний индекс социального благополучия по всем регионам России по сравнению с началом года снизился с 2,68 до 2,47, то есть на 8%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – с 2,57 до 2,47, или на 4%.