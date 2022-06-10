Собянин сообщил о росте производства одежды в Москве

Собянин сообщил о росте производства одежды в Москве
Фото: АГН "Москва"
Он пообещал предприятиям легкой промышленности поддержку от городского правительства

В 2021 году объемы производства одежды в столице выросли на 120%, а общий выпуск текстильных изделий – на 240%. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что столичные предприятия производят куртки, платья, спортивную форму, туфли, ботинки, нетканные материалы, а также защитные костюмы. 

Собянин отметил работу московского завода "Нетканика", который в период распространения коронавируса занимался производством масок и костюмов для работников ковидных больниц. 

Обувная фабрика "Парижская коммуна", указал он, ежегодно производит около миллиона пар обуви. Помимо повседневных моделей, там изготавливают обувь для силовиков, работников металлургических, нефтяных, газовых и прочих отраслей промышленности. 

Мэр оценил и работу швейной фабрики "Большевичка", где более 90 лет шьют мужские костюмы. Предприятие часто получает важные госзаказы – к примеру, шьет одежду для участников Парада Победы. 

Собянин напомнил, что в воскресенье, 12 июня, работники легкой промышленности отмечают свой профессиональный праздник. 

"Ваш труд окупится сторицей, и вы всегда можете рассчитывать на поддержку Правительства Москвы", – подчеркнул он.

Всего в Москве работает 211 предприятий легкой промышленности с общей численностью сотрудников 19 тысяч человек. 

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